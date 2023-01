Das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen informiert am Donnerstag, 12. Januar, ab 17.30 Uhr zusammen mit der Fernuniversität Hagen in einem Online-Vortrag über die Möglichkeiten eines Fernstudiums. Vorgestellt werden laut einer Pressemitteilung der Arbeitsagentur die verschiedenen Studiengänge, die Voraussetzungen sowie der Ablauf eines Fernstudiums. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Den Zugangslink finden Interessierte im Netz unter www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen. Die Fernuniversität Hagen verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 40 Jahre Erfahrung und ist aktuell mit über 76.000 Studierenden die größte Hochschule in Deutschland. Angeboten werden mehr als 20 Studiengänge aus den Bereichen Kultur- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaft, Mathematik, Informatik und Rechtswissenschaft.