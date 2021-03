Bereits seit einiger Zeit kann man sich auf der Homepage der Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden. In einer neuen Funktion ist es jetzt ab sofort aber auch möglich, ein erstes Beratungsgespräch zu vereinbaren. Das hat die Agentur in Ludwigshafen mitgeteilt. Der Startschuss für die Online-Terminvergabe fiel demnach am 1. März. Arbeitssuchende können jetzt in Ludwigshafen oder bei den Geschäftsstellen in Frankenthal und Speyer direkt den Gesprächstermin mitbuchen. Um einen Termin vereinbaren zu können, muss als Teil der Online-Arbeitsuchendmeldung mindestens ein Lebenslaufeintrag vorgenommen werden, betont die Agentur. Erst dann werden die Terminübersichten zur Buchung eines ersten Beratungsgespräches sichtbar. Folgende Beratungszeiten stehen zur Verfügung: in Ludwigshafen: dienstags, 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, donnerstags, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr; in Frankenthal: montags, 13 bis 18 Uhr; in Speyer: donnerstags, 13 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es auch auf dem Twitter-Account der Agentur für Arbeit unter @AA_Ludwigshafen.