Das Stellenangebot im Geschäftsstellenbezirk Frankenthal der Agentur für Arbeit – aktuell 551 Jobmöglichkeiten, davon 427 in der Stadt – ist gut. Trotzdem gelingt es nicht immer, passende Bewerber zu finden. „Während in vielen Bereichen Fachkräfte fehlen, haben ungelernte Arbeitskräfte deutlich weniger Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt“, sagt Geschäftsstellenleiter Ralf Lenke. Durch Weiterbildungen, die die Agentur fördere, könnten in den meisten Fällen die Chance auf einen Arbeitsplatz deutlich verbessert werden. Im Juni waren 2148 Personen arbeitslos gemeldet – 20 mehr als im Mai, aber 416 weniger als noch vor einem Jahr. In dem Monat habe es 469 neue Meldungen gegeben, 448 Frauen und Männer hätten ihre Arbeitslosigkeit beendet.