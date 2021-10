Lieferprobleme bremsen auch Betriebe in Frankenthal aus. Trotzdem ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt deutlich besser als vor einem Jahr. Es gibt Jobangebote – und auch für Jugendliche auf Ausbildungssuche sieht es laut Arbeitsagentur ganz gut aus. Trotz eines entscheidenden Nachteils in Pandemiezeiten.

Im Oktober waren mit 2254 Personen 70 weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat und 324 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent. In den vergangenen vier Wochen haben sich 451 Personen arbeitslos gemeldet, 21 weniger als im September. Im selben Zeitraum konnten 514 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden, 102 weniger als im Vormonat. „Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt“, sagt Ralf Lenke, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Frankenthal.

Arbeitgeber haben in den zurückliegenden vier Wochen 92 neue Stellenangebote gemeldet. Damit waren zuletzt 504 offene Arbeitsstellen bei der Agentur für Arbeit registriert, davon 372 in Frankenthal. Das seien erfreulich viele offene Jobmöglichkeiten, sagt Lenke. Bisher hätten saisonale Einflüsse kaum Auswirkungen gezeigt. Das könne sich aber noch ändern. Immer mehr Arbeitgeber würden der Arbeitsagentur von Lieferengpässen berichten. Das belaste aktuell viele Branchen in der Region. „Diese Aspekte überlagern zum Teil die bessere Auftragslage und bremsen den Aufschwung in der Wirtschaft aus“, erläutert Lenke.

Ausbildungsprämie für Betriebe

Nichtsdestotrotz setzen regionale Arbeitgeber weiterhin auf die Ausbildung im eigenen Betrieb. Obwohl die Auswirkungen von Corona im zweiten Jahr in Folge zu spüren gewesen seien, seien 2781 Lehrstellen gemeldet worden – und damit gerade einmal ein Prozent weniger als im Vorjahr. Von diesen seien noch 392 unbesetzt, 95 mehr als im vergangenen Jahr.

Im Geschäftsstellenbezirk Frankenthal haben 338 Jugendliche bei der Berufsberatung Unterstützung bei der Suche nach einer Lehrstelle oder anderen Möglichkeiten nach dem Schulbesuch erhalten. Das waren 81 weniger als im Vorjahr. Ende September 2021 waren noch 15 ohne Ausbildungsvertrag oder andere berufliche Option, 28 weniger als im Vorjahr. Dem Arbeitgeber-Service wurden von Oktober 2020 bis September 2021 374 Ausbildungsplätze gemeldet, 26 weniger als vor einem Jahr. 28 Ausbildungsstellen blieben bis Ende September unbesetzt, vier weniger als 2020.

„Obwohl Praktika, die eine wichtige Rolle im Berufswahlprozess spielen, erst im Sommer wieder möglich waren, haben viele Arbeitgeber an ihrem Ausbildungsangebot festgehalten“, sagt Benjamin Wehbring, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen. Hilfreich seien hier sicher Ausbildungsprämien vom Bund gewesen, besonders für kleine und mittelständische Unternehmen.