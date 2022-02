Die Anzahl der Menschen ohne Job ist im Januar in der Region Frankenthal laut Agentur für Arbeit um 128 Personen gestiegen. Damit waren im Bezirk der Geschäftsstelle 2283 Männer und Frauen ohne Arbeit – 397 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sei um 0,4 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent, teilte die Behörde am Dienstag mit. In den vergangenen vier Wochen hätten sich 539 Personen arbeitslos gemeldet – 66 mehr als im Dezember, aber 68 weniger als vor einem Jahr. Demgegenüber stehen 413 Personen, die neue Stellen gefunden haben – 82 weniger als im Vormonat, allerdings 17 mehr als im Januar 2020. Diese Entwicklung habe ihren Grund nicht allein in den Pandemieeinschränkungen, erklärt Ralf Lenke, Leiter der Geschäftsstelle Frankenthal. Der Anstieg sei für die Jahreszeit nicht ungewöhnlich und geprägt von witterungsbedingten beziehungsweise saisonalen Einflüssen. Ein weiterer Punkt laut Lenke: In einigen Berufen enden Ausbildungszeiten. Auch jüngere Bewerber unter 25 Jahren meldeten sich deshalb verstärkt arbeitslos – „ein leichter Anstieg von 2,8 Prozent ist in der Stadt bereits zu verzeichnen“. Ziel sei es, mit passenden Angeboten einen flotten Übergang in ein neues Arbeitsverhältnis zu ermöglichen. Chancen dazu gibt es: Der Agentur seien im Bezirk im Januar 188 neue Stellen gemeldet worden.