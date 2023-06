Die Zahl der Arbeitslosen ist in Frankenthal im Juli leicht gestiegen. Im Juni waren insgesamt 2190 Personen arbeitslos gemeldet, 39 mehr als Vormonat, berichtet Ralf Lenke, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit Frankenthal. Das bedeutet einen leichten Anstieg der Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. 501 Personen haben sich im Juni arbeitslos gemeldet, 71 mehr als im Vormonat. 459 (minus 51) Frauen und Männer fanden einen Job. 1192 Ausbildungsstellen sind im Bereich des Jobcenters Vorderpfalz jedoch unbesetzt, rund 3500 offen Stellen sind registriert. „Arbeitssuchenden und arbeitslosen Menschen möchte ich unsere neu überarbeitete BA-Mobil App empfehlen, mit der sie schnell und einfach neue Stellen finden können“ informiert Lenke. Unternehmen aus dem Agenturbezirk Frankenthal meldeten im Juni 75 (minus zwölf) Stellen. Der Bestand umfasst 403 offene Jobs, von denen 322 in der Stadt Frankenthal angesiedelt sind. Lenke: „Die Suche nach Arbeitskräften wird sich verschärfen. Die demografische Entwicklung sowie die Transformation am Arbeitsmarkt werden den Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel erhöhen.“ Deshalb sollten bei Stellenbesetzungen ältere, weniger gut qualifizierte sowie langzeitarbeitslose Menschen berücksichtigt werden. „Arbeitsagentur und die Jobcenter beraten und unterstützen sie bei der Förderung und Durchführung gerne“, sagt Lenke. Weiterbildung und Qualifizierung seien wichtige Voraussetzungen.