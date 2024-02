Innerhalb der Veranstaltungsreihe „Einen Schritt weiter“, die alle Agenturen für Arbeit in der Metropolregion gemeinsam organisieren, finden von Montag, 19., bis Donnerstag, 29. Februar, zehn digitale Workshops statt. Jeweils 90 Minuten gibt es Tipps für die berufliche Neuorientierung. Die Teilnahme ist laut Pressemitteilung kostenlos. Die Anmeldung erfolgt im Internet unter eveeno.com/einen-schritt-weiter-bbie-mrn. Weitere Informationen zu dem Angebot der Arbeitsagenturen gibt es auf der Seite www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/bbie. Folgende Themen sind für die Reihe geplant: Montag, 19. Februar, 17 Uhr, „Online-Tools der Bundesagentur für Arbeit“; Dienstag, 20. Februar, 11.30 Uhr, „Selbstvermarktung für Introvertierte“; 17 Uhr, „Ihre Stärken zählen“; Mittwoch, 21. Februar, 9.30 Uhr, „Mit Weiterbildung zum Erfolg“; Donnerstag, 22. Februar, 11.30 Uhr, „Netzwerke beruflich nutzen“; Montag, 26. Februar, 9.30 Uhr, „Quereinstieg – so kann es gelingen“; Dienstag, 27. Februar, 11.30 Uhr, „Ihre Interessen im Blick“; 15 Uhr, „Orientierung – so fange ich an“; Mittwoch, 28. Februar, 11.30 Uhr, „Entscheidung leicht gemacht Teil I“; Donnerstag, 29. Februar, 11.30 Uhr, „Entscheidung leicht gemacht Teil II“.