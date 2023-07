Wegen einer internen Veranstaltung ist in der Agentur für Arbeit in Speyer und Frankenthal am Mittwoch, 12. Juli, vor Ort niemand erreichbar. Die gebührenfreie Servicenummer 0800 4555500 steht von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Außerdem können die Onlineangebote der Arbeitsagentur unter www.arbeitsagentur.de/eservices genutzt werden.