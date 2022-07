Die Inspektion Frankenthal möchte mit einem neuen Konzept, junge Leute für den Polizeiberuf gewinnen. Am Samstag, 16. Juli, findet auf dem Rathausplatz erstmals die Aktion „Kofferraum auf“ statt. Sechs Stunden lang beantworten erfahrene Beamten Fragen zum Alltag als Ordnungshüter.

Der Titel der Veranstaltung leitet sich nach Angaben des Präsidiums Rheinpfalz von der Vorstellung ab, was alles in einem Streifenwagen der Polizei untergebracht, „um auf alle Einsatzlagen vorbereitet zu sein“. Wie beim direkten Blick in den Kofferraum sollen Besucher der Aktion Informationen über den Arbeitsalltag der Beamten aus erster Hand bekommen.

Das Ganze funktioniert wie beim Speed-Dating, dessen Konzept kurze Zeitfenster zum Kennenlernen vieler Menschen vorsieht – nur dass den am Berufsfeld Polizei interessierten Gästen erfahrene Einsatzkräfte gegenüberstehen. Als Gesprächspartner sind eine Beamtin und Einstellungsberaterin der Inspektion Frankenthal, eine Studentin der Hochschule der Polizei, ein Ermittler der Kripo und ein Vertreter der Bereitschaftspolizei vor Ort.

Reden über Karrierechancen

Alle gemeinsam zeigen Karrierechancen für zukünftige Kommissarinnen und -kommissare auf, beantworten allgemeine Fragen zum Polizeiberuf oder konkret zum Bachelorstudiengang Polizeidienst, den das Land Rheinland-Pfalz bietet. Neugierige können vorab Fragen stellen: per Mail an pifrankenthal.einstellungsberatung@polizei.rlp.de. Telefonnummern der Einstellungsberater der Polizei Frankenthal im Internet unter https://s.rlp.de/KmPCB. Die Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums, Solveig Hallstein, ist unter der Nummer 0621 963-1699 oder per E-Mail pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de erreichbar.

Noch Fragen?

Aktion „Kofferraum auf“ am Samstag, 16. Juli, 10 bis 16 Uhr, Rathausplatz. Informationen zum Polizeiberuf im Netz unter www.polizei.rlp.de/de/karriere.