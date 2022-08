Mit dem Thema „Verlorene Kindheit“ beschäftigt sich das Wormser Theaterprojekt Nibelungenhorde in diesem Jahr. Was die Jugendlichen dazu zusammen mit dem Dozententeam in 14 Tagen erarbeitet haben, präsentieren sie am Samstag, 6. August, 14 Uhr, im Wormser Lincoln-Theater. Der Eintritt ist frei.

Die unbeschwerte Kinderzeit endet für den Schriftsteller Erich Kästner bereits mit der Einschulung, schrieb er in seiner „Ansprache zum Schulanfang“. Das Spiel tritt in den Hintergrund, Noten, Zeugnisse, Lob und Anerkennung dominieren. Was bedeutet es, das Kind in sich zu verleugnen wegzusperren, zu missachten, und äußeren Zwängen nachzugeben? Darüber diskutieren seit Montag, 25. Juli, 15 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 23 Jahren. Sechs der jungen Leute sind erstmals bei dem Ferienprojekt der Nibelungenhorde dabei, das seit 2006 jährlich stattfindet. Das Ergebnis wird meist im Rahmenprogramm der Nibelungenspiele präsentiert. Nur nicht in diesem Jahr. „Die Festspiele waren zu früh, der Ferienbeginn zu spät“, erklärt Astrid Perl-Haag, Gründerin und Vorsitzende des Vereins Nibelungenhorde.

Die RHEINPFALZ war am Dienstag bei einer Probe dabei. In dieser ging es etwa um den Kampf zwischen dem inneren Kind und dem Pflichtbewusstsein. Bemerkenswert die Dramaturgie vom „Ich möchte Journalistin werden, ich möchte Menschen inspirieren“ über „ich will bekannt werden, ich will aus meinem Leben etwas machen“ bis zum „ich muss es denjenigen zeigen, die nicht an mich geglaubt haben, ich muss meine Familie stolz machen, ich muss viele Likes und Klicks haben“. Gleichzeitig wird das Kind, das am Boden liegt, aufstehen will, immer hartnäckiger „Spiel mit mir“ fordert, zu Boden gedrückt. Zuletzt wird ihm ein „Nein“ entgegnet und nach inniger, bedauernder Umarmung ihm der Rücken gekehrt.

Theaterprojekt macht selbstbewusster

Das Kind bleibt zurück, kauert am Boden, trauert. Christoph Seiler, der mit Clara Holzhauser ein Mensch-inneres-Kind-Duo bildet, bringt den Vorschlag, die Szene so enden zu lassen, „um sie so noch intensiver wirken zu lassen“, meint er. Den Dozenten, Regisseur Uwe John und Richard Weber, für Physiodrama (Körpertraining, Choreografie) zuständig, gefiel das. Der 14-jährige Chris war 2021 erstmals bei einem Ferienprojekt der Nibelungenhorde dabei und will auch 2023 wieder mitwirken. Er spürt, sagt er, dass das Projekt positiv in seinen Alltag hineinwirkt, sei es, wenn es um kreative Problemlösungen geht oder auch um Selbstbewusstsein.

In einer anderen Szene faszinieren das Kind – Clara Holzhauser – Seifenblasen. Da kommt der Chor der Fordernden immer näher, stresst, hetzte das Kind, drängt es in die Enge: „Was kannst du eigentlich, mach was aus deinem Leben, willst du immer Kind bleiben, Nichtsnutz, Versager“. Justus Holzhauser regte hier an, dem Kind in der Mitte von wechselnden Seiten aus zuzurufen, sodass es sich immer drehen und wenden muss – was die Gehetztheit verstärke. Auch diese Idee wurde von den Dozenten für gut befunden.

Eins sein mit dem Körper

Jedes Bild wird mehrmals geprobt, die Texte sind nicht auswendig gelernt, sondern werden gemeinsam entwickelt. Auch eigens komponierte und getextete Songs werden die Jugendlichen für die etwa einstündige Präsentation der Szenencollage gemeinsam mit Josh Maccoy erarbeiten. Der Sänger und Produzent gehört ebenfalls zum Dozententeam.

Und die Botschaft? Die soll, erklärt Uwe John, keineswegs in einer allgemeingültigen Lösung bestehen. „Theater kann nur Fragen aufwerfen, Impulse geben.“ Dennoch sieht er als ein Ergebnis die Aufforderung, „sich ein Stück Unbeschwertheit und Lebensfreude zu erhalten, Spontaneität zu bewahren, nicht darauf zu schielen, was andere über mich denken“.

Und wie geht es den jugendlichen Akteuren bei ihrer Ferienarbeit? Die 20-jährige Frankenthalerin Clara Holzhauser, die mit Bruder Justus mitmacht, möchte Journalistin werden, so wie sie es in ihrer Rolle verkündet. Zurzeit arbeitet sie bereits als freie Redakteurin beim Rundfunk, steht auch vor der Kamera. „Da sollte man natürich wirken, eins sein mit seinem Körper. Deswegen bin ich hierhergekommen“, nennt sie ihre Motivation. In der Schule habe sie in der Oberstufe Theater gespielt, aber hier sei es freiwillig und beruhe auf viel Improvisation. „Das macht viel mehr Spaß, man kann alles aus sich rauslassen, rausschreien.“ Zu ihrer sehr ausdrucksvollen Mimik angesprochen, meint Clara Holzhauser, „wahrscheinlich ist das in mir drin und wurde hier nur besonders rausgekitzelt“.