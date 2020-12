Polizei und Ordnungsämter wollen gerade an Silvester darauf achten, dass die wegen der Corona-Pandemie geltenden Beschränkungen eingehalten werden. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz (Ludwigshafen), der Rhein-Pfalz-Kreis und die Städte Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer haben deshalb in einer gemeinsamen Erklärung verstärkte Kontrollen für die Zeit des Jahreswechsels angekündigt. Die Behörden erinnern daran: Nach der aktuell gültigen 14. Corona-Bekämpfungsverordnung ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf öffentlichen Plätzen und Straßen am 31. Dezember und am 1. Januar verboten. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr in Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis gelten auch in der Silvesternacht. Das heißt, dass sich in dieser Zeit niemand ohne triftigen Grund im öffentlichen Raum aufhalten darf. Tagsüber, also zwischen 5 und 21 Uhr, gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen.

Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz „werden in der Silvesternacht verstärkt Präsenz zeigen und unterstützen die zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden“, heißt es in der Ankündigung. „Insbesondere öffentliche Plätze, an denen in den Vorjahren traditionell viele Feiernde zusammengekommen waren, werden verstärkt kontrolliert.“ Bei Verstößen werde „konsequent eingeschritten“. Polizeipräsidium und beteiligte Kommunen appellieren an die Bürger: „Halten Sie sich bitte an die Regeln, damit wir gemeinsam mit Ihnen das Jahr 2021 friedlich und hoffentlich gesund begrüßen können.“ Die geltenden Vorschriften sind im Internet unter www.corona.rlp.de zu finden, die Regelungen für die Stadt Frankenthal auf www.corona-frankenthal.de.