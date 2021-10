In keiner der Apotheken in Frankenthal wurde bislang versucht, mit einem gefälschten Impfausweis an ein digitales Impfzertifikat zu gelangen. Das ergab eine Umfrage der Lokalredaktion. Man prüfe jedoch genau, wo geimpft wurde, und vergleiche die Chargennummer mit einer Liste der Landesapothekerkammer, sagte Chandrakala Takkallopelly, Filialleiterin der Erkenbert-Apotheke. Die Kammer habe bereits vor 14 Tagen über mögliche Betrugsversuche informiert und ein Papier mit verdächtigen Chargennummern veröffentlicht. In der City-Apotheke habe es bislang wenige unklare Fälle gegeben, sagt Chefin Nina Hangen. Man habe sich dann in den Praxen rückversichert. Überwiegend kenne man jedoch die Kunden persönlich. Eine Person, die einen Impfnachweis aus England vorgelegt habe, sei von ihrem Team an das Gesundheitsamt verwiesen worden, um sich dort das digitale Zertifikat ausstellen zu lassen, informiert Carmen Christa Tabacaru von der Kaufland-Apotheke. Über Kollegen habe sie bereits von Betrugsversuchen gehört, sagt Sabine Roth von der Hirsch-Apotheke. Verdächtig komme ihr im Nachhinein eine auffällig große Nachfrage nach den gelben Blanko-Impfheften in den zurückliegenden Monaten vor. Möglicherweise hätten Betrüger so versucht, an die Dokumente zu kommen. „Wir führen diese Hefte aber nicht“, sagt Roth.