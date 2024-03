„Bewegt“ lautet der Titel der aktuellen Ausstellung der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler (APK) im Frankenthaler Kunsthaus. Werke von 54 Künstlern sind darin zu sehen. Die letzte Gelegenheit dazu gibt es am Wochenende.

Eines der dort gezeigten Bilder ist das Werk „Stripes“ (2023) des Frankenthaler Malers Harald-Alexander Klimek, das einen Mann mit Stierkopf zeigt – ein Verweis auf den Minotaurus-Mythos und den Schamanen, der am Sturm auf das Washingtoner Kapitol beteiligt war. In einem von Kunstkoordinatorin Nicoleta Steffan geführten Interview, das auf der Homepage der Ausstellung unter www.frankenthal.de/stadt-frankenthal/de/kultur/kulturhaeuser/kunsthaus/apk-bewegt abrufbar ist, gibt Klimek weitere Erklärungen zu dem Gemälde. In dem Video wird auch eine Werkauswahl des Malers gezeigt. Klimek verweist zudem auf eine neue Rubrik auf der Internetseite der Stadt, in der unter www.frankenthal.de/stadt-frankenthal/de/kultur/kuenstler/#kuenstler die örtlichen Künstler vorgestellt werden. Bei Klimek findet sich dort auch eine Auflistung seiner Arbeiten in öffentlichen Sammlungen. Die Ausstellung „Bewegt“ im Kunsthaus (Mina-Karcher-Platz 42a) ist noch am Samstag, 2. März, 14 bis 18 Uhr, und Sonntag, 3. März, 11 bis 18 Uhr, geöffnet.