Die Staatsanwaltschaft prüft weiterhin, ob sie nach einer Strafanzeige gegen Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) im Zusammenhang mit der sogenannten Stadtklinik-Affäre Ermittlungen einleitet oder nicht. Das hat der stellvertretende Chef der Frankenthaler Behörde, Kai Hempelmann, am Montag auf Anfrage der RHEINPFALZ gesagt. Wie mehrfach berichtet, hatte der im November 2019 entlassene langjährige Kaufmännische Direktor des Krankenhauses Anfang März über regionale Medien eine Pressemitteilung verbreiten lassen, dass er den OB sowie dessen Berater und Anwälte angezeigt habe: wegen versuchten Prozessbetrugs, falscher Verdächtigung, Parteiverrats und Untreue. Begründet hatte er diesen Schritt damals unter anderem damit, dass Hebich „tatsachenwidrige Sachverhalte“ gegen ihn angeführt habe – bei den Ermittlungsbehörden, aber auch in den arbeitsrechtlichen Verfahren. Ende März hatte das Landesarbeitsgericht die Kündigung des Mannes in zweiter Instanz für ungültig erklärt, weil aus seiner Sicht die dafür vorgebrachten Gründe nicht ausreichten.