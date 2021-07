Beim Gassigehen mit ihrem Hund ist eine Frau am Sonntagabend in Worms von einem Anwohner geschlagen worden. Wie die Polizei am Montag meldete, war die 44-jährige Wormserin zusammen mit einer 32-jährigen Begleiterin und dem Hund gegen 20.30 Uhr in der Seidenbenderstraße unterwegs, als das Tier auf der gegenüberliegenden Seite einen weiteren Hund erblickte und lautstark anfing zu bellen. Ein 34-jähriger Anwohner fühlte sich dadurch gestört. Er eilte aus seiner Wohnung, um die Hundehalterin zur Rede zu stellen. Da diese keine Reaktion zeigte, schlug er der Frau mehrfach ins Gesicht. Als die Begleiterin eingriff, um weitere Schläge zu verhindern, wurde sie gegen die Haustür gestoßen. Beide Frauen wurden laut Bericht leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den Mann.