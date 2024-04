22 Punkte aus der Februar- und der Märzsitzung umfasst die aktuelle Liste, mit der die Stadtverwaltung Frankenthal ab sofort über den Bearbeitungsstand von Anträgen informiert, die eine der derzeit sieben Fraktionen im Stadtrat gestellt hat. Der Service soll es nach Angaben der Stadt Bürgern und Mandatsträgern erleichtern, bei der Fülle an Initiativen den Überblick zu behalten. Die im pfd-Format abrufbare Zusammenstellung beantworte die Fragen: Was wurde im Stadtrat beantragt? Wie wurde abgestimmt? Und was ist eigentlich aus den Anträgen der Fraktionen geworden? In der Liste vermerkt sind auch der jeweils zuständige städtische Fachbereich und das dazugehörige Dezernat. „Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass sich sowohl die Bürgerschaft als auch die Stadtratsmitglieder jederzeit aktuell und ohne Hindernisse darüber informieren können, welche Anträge an die Verwaltung gestellt wurden, wie hierüber abgestimmt wurde, und wie der aktuelle Sachstand ist“, betont Oberbürgermeister Nicolas Meyer. Dies schaffe Transparenz und Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten. Die Liste ist unter www.frankenthal.de/gremien zu finden und wird laut Pressemitteilung in einem noch festzulegenden Rhythmus regelmäßig aktualisiert. Im Januar 2022 hatte die CDU-Fraktion schon einmal beantragt, in der Verwaltung ein sogenanntes Ticketsystem einzuführen, um die Bearbeitung auch länger zurückliegender Anträge sicherzustellen.