Einen Erfolg kann Felix Emmerich verbuchen: Der 14-jährige Schüler aus Frankenthal hat im bundesweiten DAK-Plakatwettbewerb in Berlin die Kategorie „Instagram“ gewonnen. Rund 6.000 Schülerinnen und Schüler haben sich in diesem Jahr an der Präventionskampagne zum Thema Alkoholmissbrauch beteiligt, teilt die Krankenkasse mit. Die Preise wurden am 11. Juli in Berlin verliehen.

Das Plakat von Emmerich ist wie ein Computerspiel gestaltet, bei dem man sich zwischen einem schwachen, blauen Spieler und einem erfolgreichen, bunten Spieler entscheiden kann. „Da die meisten Jugendlichen sehr viel Zeit mit Videospielen verbringen, dachte ich mir, dass ich sie mit einem Bildschirm mit einer Spielerauswahl direkt ansprechen“, so Emmerich.