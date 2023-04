Seit 45 Jahren sind die Anonymen Alkoholiker in Frankenthal vertreten. Aus diesem Anlass findet am Mittwoch, 26. April, 15 Uhr, im Saal der Ludwigskirche (Wormser Straße 41) eine öffentliche Jubiläums- und Infoveranstaltung statt.

Suchttherapeut Wolfgang Bensel von der Median-Klinik in Münchwies hält laut Veranstalter einen Vortrag zum Thema „Abhängigkeit überwinden – zur Bedeutung der Selbsthilfe gestern und heute“. Unter dem Motto „Ohne Gestern kein Heute und kein Ausblick auf Morgen“ erinnern die Anonymen Alkoholiker (AA) an die Gründung ihrer ersten Gruppe in Frankenthal im Jahr 1978. Entstanden ist die Organisation 1935 in den USA. In der Region haben Betroffene seit mehr als 50 Jahren die Möglichkeit, an Treffen der AA teilzunehmen. Wer Hilfe benötigt, kann unter Telefon 0621 19295 täglich von 7 bis 23 Uhr Kontakt aufnehmen oder sich vor Ort an die Gruppen wenden. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.anonyme-alkoholiker.de.