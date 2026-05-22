Ein Turm als Wahrzeichen, ein Absturz mit Folgen, eine späte Korrektur – was die Gemeinde Großniedesheim bewegt hat und warum es bis heute nachwirkt.

Ende der 1920er-Jahre erhielt die Gemeinde Großniedesheim ein neues Wahrzeichen. Es ist ein markantes Objekt, das auf einer Anhöhe im Westen der Gemarkung seinen Platz gefunden hat: ein Wasserturm. Er war 1929 für den Versorgungsverband des vorderen Karlbachgebiets gebaut worden, als erster Turm für die kommunale Wasserversorgung in Deutschland in Schalbetonbauweise. Der 46 Meter hohe Turm ist von weitem bestens sichtbar. Seit Ende der 1930er-Jahre fand er seinen Platz auch auf Mehrbild-Ansichtskarten.

Geringe Schäden, bleibende Spuren

Die Kriegsschäden an der Bausubstanz waren in Großniedesheim nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichsweise gering. Allerdings wurden fünf Bürger bei Bombenangriffen getötet. 46 Männer ließen an der Front ihr Leben. Der Wasserturm überstand den Krieg ohne Schäden und erfüllte seine Funktion noch einige Jahrzehnte lang. Mittlerweile ist er jedoch nur noch ein Denkmal der Industriegeschichte des frühen 20. Jahrhunderts und wird als Standort von Mobilfunkantennen genutzt.

Zur 800-Jahr-Feier der Gemeinde Großniedesheim gab es 1991 eine farbige Mehrbildkarte. Repro: Dieter König

Zweimal geriet der Ort in den vergangenen Jahrzehnten in überregionale Schlagzeilen. Am Donnerstag, 29. Juli 1982, kollidierte ein tieffliegender Starfighter der kanadischen Luftwaffe mit einem Kleinflugzeug, das sich im Landeanflug auf den fünf Kilometer entfernten Flugplatz Worms befand. Beide Maschinen stürzten über der nordöstlichen Pfalz nahe der Grenze zu Rheinhessen ab. Das Militärflugzeug kam mitten in Großniedesheim zu Boden und riss eine Schneise der Verwüstung in den Ort. Betroffen waren die gesamte Lilienstraße sowie Teile der Flieder- und der Beindersheimer Straße.

Brände, Bergung, ein Todesopfer

Das Kleinflugzeug zerschellte auf einem Feld am Rande der Nachbargemeinde Kleinniedesheim. Der Pilot des Düsenjägers rettete sich mit dem Schleudersitz. In den Trümmern eines teilweise zerstörten Hauses in der Lilienstraße starb ein junger Mann. Mehrere Brände am Unglücksort wurden von Feuerwehren aus der Region gelöscht, 180 Tonnen durch Kerosin verunreinigte Erde ausgebaggert und entsorgt.

Zur 800-Jahr-Feier der Gemeinde Großniedesheim gab es 1991 einen außerpostalischen Gedenkstempel. Repro: Dieter König

Im Herbst 2014 wurde öffentlich, dass die Gemeinde Adolf Hitler schon 1932, ein Jahr vor der sogenannten Machtergreifung, die Ehrenbürgerwürde verlieh – dieser hatte sich mit zwei Briefen an den Gemeinderat persönlich bedankt – und sie ihm nach der Zeit des Nationalsozialismus offiziell nicht aberkannte. Man war davon ausgegangen, das in der Gemeindeordnung festgelegte Erlöschen mit dem Tod des Ehrenbürgers reiche juristisch aus. Um den vor allem in den sozialen Medien aufbrandenden Vorwürfen die Grundlage zu entziehen, fasste der Gemeinderat am Donnerstag, 27. November 2014, den einstimmigen Beschluss, die Verleihung von 1932 auch förmlich rückgängig zu machen.

Vom Landkreis Frankenthal zum Rhein-Pfalz-Kreis

Mit der Auflösung des Landkreises Frankenthal 1969 kam der Wechsel zum Landkreis Ludwigshafen, der seit 2004 Rhein-Pfalz-Kreis heißt. Großniedesheim wurde der damals neuen Verbandsgemeinde Heßheim zugeordnet. Diese fusionierte 2014 mit der zuvor verbandsfreien Gemeinde Lambsheim zur Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Zur 800-Jahr-Feier der Gemeinde gab es 1991 eine farbige Mehrbildkarte und einen außerpostalischen Gedenkstempel.

Diese Karte wurde 2009 vom SPD-Ortsverein als Wahlwerbung herausgegeben. Im Mittelpunkt steht der Wasserturm. Repro: Dieter König

Eine ähnliche Karte wurde 2009 vom SPD-Ortsverein als Wahlwerbung ausgegeben. Im Mittelpunkt der Karte mit dem neuen Slogan „Wohlfühlgemeinde Großniedesheim“ wird der Wasserturm präsentiert. Auf beiden Karten taucht auch das Ortswappen der Gemeinde auf: Auf silbernem Untergrund ist ein grüner Eichenzweig mit zwei grünen Blättern und zwei goldenen Eicheln zu sehen. Ähnlich ist auch das Wappen des Nachbarorts Kleinkarlbach, da dort ein altes Gerichtssiegel aus dem 15. Jahrhundert zum Vorbild genommen wurde.