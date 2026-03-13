Das Image Frankenthals wurde früher unter anderem von Bahnübergängen geprägt. „Schrankenthal“ wurde die Stadt genannt. Von den Kreuzungspunkten gibt es auch Ansichtskarten.

Die Haupttrasse der Bahn von Worms nach Ludwigshafen führt schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts westlich an der Kernstadt vorbei. Später wurde dann ein Gleis etwa auf Höhe der Erzberger Straße nach Osten abgezweigt, das in einem Bogen im Süden um die Innenstadt herum zum Kanalhafen führte. Die „Kanalbahn“ auf diesem Gleis sorgte für den Gütertransport per Schiene von den Maschinenfabriken westlich des Bahnhofs sowie der im Süden gelegenen Zuckerfabrik und den Benderwerken. Ab 1890 wurde dem Gleis eine dritte Schiene eingefügt. Auf diese Weise konnten nicht nur Züge mit Normalspur (1435 Millimeter) hier verkehren, sondern auch solche mit Meterspur, wie die Lokalbahn Frankenthal – Ludwigshafen.

Die Güterbahn als tägliches Ereignis

Das Foto auf der kolorierten Karte zeigt im Blick von Nordwesten den Gleisübergang in der Philipp-Karcher-Straße südlich der Häuserzeile Isenachstraße. Im Hintergrund links ist das Verwaltungsgebäude der Zuckerfabrik mit dem Uhrtürmchen zu sehen, das im Rahmen des Umbaus 1911 dem neuen Mansardendach aufgesetzt wurde.

August Benner, Jahrgang 1949, kann sich noch an die damalige Zeit erinnern. Sein Elternhaus in der Isenachstraße lag genau schräg gegenüber dem Bahnübergang. Das Bahngleis führte direkt am Haus vorbei; auf dem Foto ist unten Mitte noch die äußerste Südostecke des Benner’schen Gartens zu sehen. Die Fotografie ist wohl von einem Fenster im Obergeschoss eines Hauses gegenüber gemacht worden.

Eine Diesellok überquert auf Höhe der ehemaligen Zuckerfabrikpforte – heute das Haus der Jugend – die Straße. Repro: Dieter König

Noch zu August Benners Jugendzeit war die Bahn präsent, allerdings nur noch die Güterbahn, da die Lokalbahn auf der Strecke Ludwigshafen–Frankenthal schon 1933 stillgelegt worden war. Benner erinnert sich an die Situation an der Kreuzung von Bahn und Philipp-Karcher-Straße. Neben dem Lokführer waren immer zwei Bahnbeamte im Zug. Wenn die Lok mit den Güterwaggons kurz vor der Straße anhielt, sprangen die beiden Helfer raus und stoppten je auf einer Seite mit Fähnchen die Autos, Radfahrer und Fußgänger. Meist passierte das nur einmal am Tag, um die Mittagszeit. Man konnte quasi schon auf das tägliche Ereignis warten. Das hatte, wie August Benner noch lebhaft in Erinnerung hat, auch Peppi, der kleine Familienhund verinnerlicht; er stürzte immer hinaus in den Garten und bellte den Zug am Gartenzaun an. In den Nachmittagsstunden, wenn die Gleisanlagen verwaist waren, wurden die Kinder und Jugendlichen aus der Isenachstraße aktiv: Sie fanden auf den Gleisanlagen ein ideales Spielgelände.

Gleise wurden erst 2003 bis 2005 abgebaut

Kurz nach Überqueren der Philipp-Karcher-Straße gab es gleich noch einmal zwei Kreuzungspunkte: den Zugang zur Zuckerfabrik an der dortigen Fabrikstraße sowie die parallel verlaufende, meist etwas stärker frequentierte Mahlastraße.

Wenigstens ein Archivfoto vom Zuckerfabrikeingang hat sich davon erhalten. Eine Diesellok überquert auf Höhe der ehemaligen Zuckerfabrikpforte, dem heutigen Haus der Jugend, die Straße. Im Hintergrund ist das ehemalige Verwaltungsgebäude zu sehen, nach den großen Kriegsschäden notdürftig saniert wurde. Der Verfasser dieser Zeilen hat auch noch Erinnerungen an den „Zugverkehr“ auf dieser Strecke: Die Bahngleise waren auf der Strecke zum Kanal neben dem Zöllerring verlegt und führten damit hinter dem seit 1960 am Parsevalplatz befindlichen Gymnasium vorbei. In den Klassenräumen nach Osten hin gab es somit fast täglich willkommene Unterbrechungen des Unterrichts. Sobald das Rappeln des sich nähernden Zuges zu hören war, stürzte die Schülerschar an die Fenster, um die Bahn und ihre Besatzung zu begrüßen und zu beobachten. Den Lehrern blieb ob dieser Störung nur ein resigniertes Abwarten übrig.

Der sporadische Gütertransport auf der Kanalbahn, zuletzt nur noch von den Benderwerken aus, wurde bis etwa Ende der 1970er Jahre aufrechterhalten. Erst 2003 bis 2005 wurden die Gleise abgebaut. Als letztes Erinnerungsstück findet man noch ein 20 Meter langes Stück des Gleises zwischen Mahlastraße und Zuckerfabrikstraße; daneben ist eine Diesellok, ein 1938 bis 1943 in der Zuckerfabrik eingesetztes Fabrikat der Firma Deutz, in der kleinen Grünanlage nördlich der Musikschule platziert. Die Philipp-Karcher-Straße gibt es noch, sie endet aber wie ihre Vorgängerin, die Kesselstraße, am ehemaligen Schienenübergang an der Isenachstraße, der heute Teil eines Parkplatzes ist. Zwischen hier und der Flomersheimer Straße liegt inzwischen eine große Wohnanlage am Mina-Karcher-Platz sowie der weitläufige Komplex rund um das Congressforum mit dem benachbarten Victor’s Residenz-Hotel.

