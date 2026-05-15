Die Zuckerfabrik war einst die größte Zuckerraffinerie Deutschlands. Ihr imposantes Direktionsgebäude beeindruckt bis heute – wenn auch nicht mehr in gleicher Funktion.

Das markante Gebäude auf der farbigen Ansichtskarte scheint auf Anhieb sicher vielen Leuten vertraut. „Musikschule“, werden sie spontan sagen. Wer das CongressForum besucht, sieht diesen Bau direkt gegenüber liegen. Und wer sich der Innenstadt auf der Mahlastraße von Süden her nähert, erblickt es auf der Höhe zwischen Frankenstraße und Jahnplatz linker Hand.

Nicht unbedingt also ein Fall für die Reihe „Anno dazumal“? Doch: Ein Blick auf die Beschriftung der Karte gibt die Auskunft „Zuckerfabrik Frankenthal“. Die Ansichtskarte ist nämlich schon über 100 Jahre alt, gestempelt wurde sie am 4. Oktober 1917. Das herrschaftliche Haus zeigt eines der wenigen Relikte, die sich aus Frankenthals Industriegeschichte noch erhalten haben.

Einst floss die Isenach am Gebäude entlang

Die Frankenthaler Zuckerfabrik im Süden der Stadt, 1843 gegründet, beschäftigte um die Jahrhundertwende schon etwa 1000 Arbeiter und entwickelte sich zu einem der wichtigsten und bekanntesten Unternehmen der Stadt und zur größten Zuckerraffinerie Deutschlands. 1888 war parallel zur Mahlastraße ein Verwaltungsgebäude im Stil der Neurenaissance errichtet worden, eingeschossig mit Flachdach. 1910/11 wurde das Gebäude nach Plänen des Karlsruher Architekten Hermann Billing umgebaut und bekam weitgehend seine heute bekannte Form, insbesondere mit dem charakteristischen Uhrturm mit runder Kuppel. Auch der Eingangsbereich wurde umgestaltet. Hier entstand ein geschlossener Vorraum mit Flachdach als Balkon, der bei diversen Anlässen als Rednertribüne zum Fabrikhof hin genutzt wurde. Die neue Freitreppe wurde von gelben Sandsteinpodesten flankiert, auf denen je ein lebensgroßer Bronzelöwe Platz fand. Zwischen der Mahlastraße und der Ostfront des Verwaltungsgebäudes verlief bis Ende der 1960er Jahre die Isenach. Die zum Gebäude hin errichtete höhere Mauer soll aus Steinen der ehemaligen Festung Frankenthal erbaut worden sein.

„Die Zuckerraffinerie gabs als solche nicht mehr“

Die Zuckerfabrik wurde nur hundert Jahre alt. Von einem Flächenbombardement auf Frankenthal in der Nacht des 23. September 1943 wurde auch das Fabrikgelände stark in Mitleidenschaft gezogen. Im Stadtarchiv findet sich die Aufzeichnung eines Augenzeugenberichts, die mit einem lapidaren Satz endet: „In früher Morgenstunde eintreffend, konnte Kommerzienrat Conrad Schumacher feststellen: die Zuckerraffinerie gab es als solche nicht mehr.“

Versuche von Seiten der Stadt, eine Wiederaufnahme der Zuckerproduktion in Frankenthal zu erreichen, blieben ergebnislos. Die teilweise wiederhergestellten Gebäude wurden an Klein- und Mittelbetriebe vermietet, bis 1982 der endgültige Abriss zugunsten eines Neubaugebiets begann.

Das Bild ähnelt sehr der Darstellung von 1917, stammt aber aus der Postmoderne – diese Postkarte ist 40 Jahre alt. Das Gebäude ist hier also bereits die Musikschule, als die man es heute kennt. Repro: Dieter König

Auch dem maroden Verwaltungs- und Direktionsgebäude stand dieses Schicksal bevor. Eine Initiative von Jakob Kapper, der über die Geschichte der Zuckerfabrik ein mit zahlreichen Fotos und Detailinformationen gespicktes Buch verfasst hat, konnte mit Verweis auf den unwiederbringlichen geschichtlichen Wert dieses Hauses die Pläne doch noch in letzter Minute verhindern. 1982 bis 1984 wurde der Bau restauriert und am 8. Juni 1984 der Städtischen Musikschule und der Volkshochschule als neues Domizil übergeben.

Wo überall „Frankenthaler Sonne“ drin war – angeblich

Heute trennt ein breiter Grünstreifen das grundlegend restaurierte Gebäude von der Mahlastraße. Die Isenach ist um die Innenstadt weiträumig herumgeleitet worden, ihr ehemaliges Bachbett wurde zugeschüttet. Im Inneren des Gebäudes zeugen nur noch Foyer und Treppenhaus von der einstigen Pracht.

Zurück in glorreiche Zuckerfabrik-Zeiten: Auf dieser Karte von 1913 ist die Ostseite des Gebäudes kurz nach dem Umbau zu sehen. Repro: Dieter König

Wer in der Musikschule zum Unterricht oder für ein sonstiges Anliegen zu Besuch ist, sollte es nicht versäumen, sich im Foyer anhand der Vitrine mit einem Modell der einstigen Fabrikanlage sowie der zeitgenössischen Fotos auf den Stellwänden darüber zu informieren, wo und wie die „Frankenthaler Sonne“ als weithin bekanntes Erzeugnis produziert wurde. Für Wissbegierige eine notwendige Erläuterung hierzu: Wenn in so manchen Jahren die Winzer an Haardt, Rhein und Mosel die für das Gedeihen des Weines im Sommer und Frühherbst so wichtige Sonne sehnlichst vermissten, soll es üblich gewesen sein, den sauren Wein mit „Frankenthaler Sonne“ – also Zucker aus der Fabrik – aufzupäppeln und trinkbar zu machen.