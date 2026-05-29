Das Lokal „Penny Lane 20.18“ im westlichen Ring von Frankenthal hat eine lange Geschichte. Der Name ist jedoch relativ neu. Ein Blick in die Geschichte der Gaststätte.

Wer derzeit das Lokal „Penny Lane 20.18“ in der Westlichen Ringstraße kennt, kann sich unter Umständen auch noch an die Zeit erinnern, als dort eine trendige Gaststätte mit ähnlichem Flair und Namen existierte. Nur wenige Leute in Frankenthal dürften allerdings noch weiter zurückreichende Erinnerungen haben.

Die Häuserzeile der Straße, in der sich das „Penny“ befindet, entstand um die Wende zum vorhergehenden Jahrhundert, als gerade erst die Ringstraße angelegt worden war. Die neue Bebauung begann auf der Stadtseite schon in den 1870/80er-Jahren, vorwiegend im Bereich des Wormser Tores. Im Westen wurden erst später Wohnhäuser gebaut, auch auf der Außenseite zur Bahnlinie hin. Das große Eckhaus zur Kurzen Straße hin entstand schon 1897 aus Backstein in Renaissanceformen mit Erker im Obergeschoss. So hat es sich bis heute erhalten. Links davon entstand 1904 der Backsteinbau mit flacher Sandsteingliederung, der historisierende Details mit Jugendstilelementen aufweist. Südlich benachbart befand sich damals die Malzfabrik von Karl Ries. Der besaß als Gaststätte schon die Gambrinushalle in der Eisenbahnstraße, etablierte aber im neuen Haus in der Westlichen Ringstraße 7 auch ein Lokal, das an Julius Hebel verkauft wurde. Dieser betrieb es ab 1907 als Weinstube Zum Dürkheimer.

Krieg weitgehend unversehrt überstanden

Im Adressbuch von 1921 taucht als Hausbesitzer und Betreiber der Weinstube erstmals Wilhelm Graf auf. In dessen Familie blieb sie viereinhalb Jahrzehnte. 1922 wurde die benachbarte Mälzerei abgerissen, um in Verlängerung der Schmiedgasse einem Straßendurchbruch zur Eisenbahnstraße hin und einem städtischen Wohnblock (Westliche Ringstraße 5 und Eisenbahnstraße 13, auch Eulenburg genannt) Platz zu machen. In der Frankenthaler Zeitung vom 14. März 1923 hieß es: Der Straßenbereich blieb vollständig unterkellert, da der Abbruch der ausgedehnten Malzfabrikkeller zu kostspielig war.

Rückblick: das Lokal etwa 2015. Foto: Dieter König

Die Häuserzeile im Westlichen Ring überstand den Krieg weitgehend unversehrt. Die Gaststätte Zum Dürkheimer bestand auch in der Folgezeit, damals geführt von Heinrich Graf. In den späten 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre trafen sich dort überwiegend ältere Menschen auf ein Glas Wein und oft auch einen Pfälzer Imbiss.

„Wohlfühlfaktor“ und „Wohnzimmeratmosphäre“

Ende der 1960er-Jahre war ein altersbedingter Besitzerwechsel unumgänglich geworden. Ein junger Wirt, Volker Schiel, übernahm das Lokal am 20. Mai 1969 und etablierte es mit dem Namen „Penny Lane“ in Anlehnung an den erst kurz zuvor in die Charts gekommenen gleichnamigen Hit der Band The Beatles. In der Zeitung kündigte er es als Wirtschaft mit „viel Atmosphäre für Twens (und darüber)“ an. Zum ersten Mal wurde in einer Frankenthaler Gaststätte Pils vom Fass ausgeschenkt. Sie wurde rasch zur Szenekneipe und war gerade bei Jüngeren beliebt, weil sie dort einfach mal ein Bierchen trinken und mit Gleichgesinnten quatschen konnten. Von „Wohlfühlfaktor“ und „Wohnzimmeratmosphäre“ sprach DIE RHEINPFALZ, vor allem in Bezug auf die neue Inneneinrichtung der einst recht konservativen und biederen Weinwirtschaft: bleiverglaste Jugendstilfenster, antik wirkende Relieftapeten und eine bunt zusammengewürfelte Ausschmückung der Wände mit historischen Bildern und einem bunten Sammelsurium alter, nostalgischer Werbe-Emailschilder und Kunstwerke (darunter etliche von zeitgenössischen Frankenthaler Malern wie Ilse Feldberg, Leopold Mimler und dem Stammgast Rainer Stocké). Beherrscht wurde der vordere Gastraum mit wuchtiger Theke gegen Ende des 20. Jahrhunderts schließlich von drei Kronleuchtern mit heimatgeschichtlichem Wiedererkennungswert: Sie stammten aus dem Feierabendhaus.

Erinnerung ans erste Penny-Fußballturnier 1977: Wirt Volker Schiel (rechts) überreicht dem Mannschaftskapitän der Hauptschullehrer den Pokal. Repro: Dieter König

Volker Schiel zog sich im Laufe der Jahre ein treues Stammpublikum heran. Aus dessen Reihen rekrutierte sich sogar eine Fußballmannschaft, die ihr Lokal beim vom Wirt auf dem damaligen Platz des ehemaligen VfL Frankenthal am Strandbad organisierten und finanzierten „Penny-Pokal“ vertrat. 1977 bis 1981 wurde das Turnier für Freizeitfußballer ausgerichtet. Finanzamt, Justiz, Hauptschul- und Gymnasiallehrer, VfR-Handballer und der Frankenthaler Schwimmclub waren dort vertreten. Dreimal hintereinander holten sich die Hauptschullehrer den Pokal und das gestiftete Bierfass, bis schließlich auch das Team der Penny-Fußballer einen Endspielsieg einfuhr.

Weiter als Weinbar und Bistro präsent

Die Generation der Gründerjahre kam im Laufe der Zeit ins Rentenalter, blieb Schiels Lokal jedoch weiter treu. Das 50. Jubiläum feierte der Wirt, damals dienstältester Frankenthaler Gastronom im gleichen Lokal, aber nicht mehr. Krankheits- und unfallbedingt hörte er im Frühjahr 2018 auf. Er fand jedoch noch vor seinem Tod einen Nachfolger.

Vom 18. Juli 1907: der Eindruck auf der Adressseite einer Ansichtskarte. Repro: Dieter König

Knapp drei Monate wurde die Kneipe saniert, renoviert und umgestaltet, nur das Wirtshausschild über der Eingangstür wurde unverändert übernommen. Mit dem neuen Namen „Penny Lane 20.18“ ist das Lokal weiter als Weinbar und Bistro präsent. Inhaber Alexander Stock hat sich mittlerweile ein neues Stammpublikum herangezogen, aber auch heute noch sind darunter etliche Gruppen aus der Zeit von anno dazumal.

Die Serie

Der Blick in die Vergangenheit lässt Erinnerungen wach werden, wirft zuweilen Fragen auf und weckt das Bedürfnis nach mehr Information. Bebilderte Postkarten, sogenannte Ansichtskarten, übermitteln da reizvolle Eindrücke, sind historische oder kunsthistorische Quelle – oder einfach nur nostalgische Erinnerungsobjekte.

Weitere Teile der Serie lesen Sie hier:

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Als der Bahnhof ein Prunkstück war

Hölzerne Zeitzeugen