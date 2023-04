Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frankenthal hatte in seiner Geschichte einige recht erfolgreiche Sportler. Erinnert sei an Peter Trump, der 1972 mit den Hockeyern bei den Olympischen Spielen in München Gold holte. Oder an die Eisprinzessin Uschi Keszler, Olympiateilnehmerin in Innsbruck 1964 und Deutsche Meisterin im Eiskunstlauf 1965. Wir gehen noch zwei Jahrzehnte zurück, als ein Frankenthaler im Radsport triumphierte.

Eine Werbepostkarte aus dem Jahr 1949, verbreitet von der Schweinfurter Firma Fichtel & Sachs aus Anlass der Fertigstellung von 60 Millionen Torpedo-Freilaufnaben, zeigt Porträts von zwölf