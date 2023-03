Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn sich alte Frankenthaler an Familienspaziergänge an den Wochenenden erinnern, denken sie oft an die Adamslust. Die Gaststätte war neben dem Wirtshaus Zur Rheinlust an der Kanalmündung das zweite große Ausflugslokal in Stadtnähe.

Nach einer alten Überlieferung soll der Name der Gaststätte auf den früheren Wirt Adam Lindner zurückgehen. Die Geschichte des Lokals an der Mörscher Straße