Zwei Bäche flossen einst mitten durch die Innenstadt. Die Gewässer sind längst aus dem Straßenbild verschwunden. Wer genau hinschaut, findet aber noch den ein oder anderen Hinweis auf sie. Zum Beispiel am Parsevalplatz.

Zwei fließende Gewässer mitten in Frankenthal – das war lange Zeit Realität. Bereits im Mittelalter hatten die Augustiner-Chorherren den Fuchsbach in einen Graben in der Stadt