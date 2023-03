Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ältere Frankenthaler erinnern sich sicher noch an Spaziergänge, die sie als Kinder am Wochenende zusammen mit ihrer Familie zur Kanalmündung unternommen haben. Durst und Hunger wurden dann meist „drunten am Rhein“ in der Gastwirtschaft von Friedrich Öffler gestillt.

Das ersehnte Ziel lag genau dort, wo Schleusen für die Schiffer das unterschiedliche Wasserniveau zwischen Kanal und Rhein ausglichen. Am Wochenende kamen Familien, unter der Woche