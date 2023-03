Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erst 1973 wurde die letzte öffentliche Badeanstalt in Frankenthal geschlossen. Lange Zeit erledigten die Bürger ihre Körperhygiene gegen einige Pfennige Gebühr außer Haus. Ein eigenes Badezimmer war noch bis weit ins 20. Jahrhundert längst kein Standard.

Ältere Zeitgenossen mögen sich noch an die Badezeremonie am Samstag erinnern, wo man als Kind in der Zinkbadewanne abgeseift und gewaschen wurde. Badezimmer gab es für die