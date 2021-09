In der Zeit vom 13. bis 24. September können Eltern ihre schulpflichtige Kinder für das Schuljahr 2022/23 in den Frankenthaler Grundschulen anmelden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Als schulpflichtig gelten Jungen und Mädchen, die zwischen 1. September 2015 und 31. August 2016 geboren sind. Die Schulen wenden sich auch mit einem persönlichen Schreiben an die Sorgeberechtigten und informieren darin über den genauen Termin zur schriftlichen Anmeldung. Mitzubringen seien die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch und, sofern ein Kindergarten besucht wird, eine Bescheinigung der Kita über die Schulreife. Bei allen Kindern, die keinen Kindergarten besuchen, wird laut Stadt bei der Anmeldung die sprachliche Ausdrucksfähigkeit getestet. Der Wunsch der Schulen: Die Kinder sollen in jedem Fall zur Anmeldung mitkommen. Sie hätten an diesem Tag die Möglichkeit, einen ersten Kontakt zu bekommen. Falls Eltern bis Freitag, 10. September, keine Benachrichtigung erhalten haben, sollten sie sich umgehend mit der zuständigen Grundschule oder dem Bereich Schulen der Stadtverwaltung Frankenthal, Telefon 06233 89 595, E-Mail schulen@frankenthal.de, in Verbindung zu setzen. Die Anmeldung sogenannter Kannkinder, die zwischen 1. September und 31. Dezember 2016 Geburtstag haben, ist in der zweiten Februarhälfte 2022 geplant.