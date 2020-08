Vermutlich noch bis 28. August sollen die Sperrung der Anliegerstraße am Neumayerring und der Erzbergerstraße ab der Einmündung in den Neumayerring bis zur Welschgasse voll gesperrt bleiben. Die Stadtverwaltung gibt als Grund Verzögerungen bei den Abbrucharbeiten des Gebäudes der ehemaligen privaten Musikschule (Neumayerring 54-56) an. Die Zu- und Abfahrt zur Anliegerstraße sei für Anwohner nur möglich über die Ausfahrt am Rathaus II. Dafür ist die bestehende Einbahnstraßenregelung vorübergehend aufgehoben worden. Um Rettungskräften die Zufahrt in die Anliegerstraße jederzeit zu ermöglichen, ist für die Dauer der Arbeiten das Parken in der kompletten Anliegerstraße verboten, betont die Stadt.