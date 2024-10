Aggressiv, fordernd und uneinsichtig: So haben Mitgefangene und Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal den 23-jährigen Syrer erlebt, der im Herbst 2023 einen Justizbeamten mit einer Tellerscherbe niedergestochen hat. Der Mann steht seit Ende August vor Gericht, der Prozess am Landgericht Frankenthal läuft unter massiven Sicherheitsvorkehrungen. Denn die Tat in Frankenthal war nicht der erste Vorfall, bei dem der Angeklagte mit dem Gesetz in Konflikt kam. Bereits wenige Monate nach seiner Einreise nach Deutschland saß der junge Syrer in Wittlich in Untersuchungshaft. Wie er sich dort verhalten hat, war ein Thema der Verhandlung am Mittwoch.

