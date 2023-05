Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Massiver Gewalt ist offenbar ein 59 Jahre alter Mann am 16. April im Männerwohnheim in der Albertstraße ausgesetzt gewesen. Das haben am Montag Rechtsmedizinerinnen im Prozess vor dem Landgericht berichtet. Weil der Mann kurz darauf an den Folgen des Angriffs in der Stadtklinik starb, ist ein 34-jähriger Mitbewohner wegen Totschlags angeklagt.

Opfer und mutmaßlicher Täter teilten sich in dem Wohnheim in der Albertstraße ein Zimmer. Der Angeklagte hatte an einem früheren Verhandlungstag geschildert, sich gegen einen Messerangriff