Unter anderem um Körperverletzung geht es in einem Strafverfahren, das am Dienstag, 18. Oktober, am Amtsgericht beginnt. Laut Presseinformation legt die Staatsanwaltschaft einem 27-jährigen Mann aus Römerberg zur Last, im Oktober 2021 in Frankenthal an einer Bushaltestelle einen anderen Mann zunächst beleidigt, dann angegriffen und so mit der Faust gegen den Kopf geschlagen zu haben, dass dieser blutete. Einer weiteren Person, die dazwischen gehen wollte, habe der Angeklagte ebenfalls Verletzungen zugefügt. Am nächsten Tag habe der Angeklagte den Geschädigten dann erneut angetroffen und angegriffen sowie beleidigt, heißt es weiter. Die Verhandlung wird um 13.30 Uhr im Saal 13 des Amtsgerichts eröffnet.