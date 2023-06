Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Leiningerland zweimal alkoholisierte Autofahrer ertappt. Den ersten kontrollierten die Beamten gegen 22.30 Uhr in Kirchheim, ein Test ergab bei dem 63-Jährigen aus dem Raum Alzey einen Wert von 0,6 Promille. Um 0.45 Uhr nahmen sich die Einsatzkräfte dann in Laumersheim einen 57-Jährigen vor, bei dem das Messgerät 0,7 Promille anzeigte. Beide Männer durften nicht mehr weiterfahren, ihnen drohen jeweils mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Flensburg-Punkte.