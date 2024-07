[Aktual. 17.45 Uhr] Weil der verurteilte Doppelmörder im Fall Torun den ursprünglich vorletzten Verhandlungstag in seinem zweiten Prozess nutzen wollte, um zu fliehen, rückte am Mittwochmittag das SEK und weitere Polizeibeamte in einem Großaufgebot am Landgericht Frankenthal an. Das bestätigte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwochabend. Offenbar eine halbe Stunde vor Prozessauftakt um 14.30 Uhr fuhr der Polizeikonvoi, der den Angeklagten von der JVA nach Frankenthal brachte, ans Justizgebäude in Bahnhofsnähe. Auch ein Polizeihubschrauber ist zu dem Zeitpunkt im Einsatz – offenbar wurde der Angeklagten-Transport aus der Luft begleitet. Im Gerichtsgebäude gibt es doppelte Sicherheitsschleusen, neben der bei solchen Terminen üblichen am Eingang zusätzlich vor dem Verhandlungsaal im zweiten Stock eine, dazu auf jedem Stockwerk vermummte Polizeibeamte. Bevor der Angeklagte an Händen und Füßen gefesselt in den Verhandlungssaal geführt wird, erhöht sich die Präsenz an Beamten weiter: vier Justizwachtmeister und drei vermummte Polizisten. Drei SEK-Beamte mit Maschinengewehren und Helm kommen hinzu.

Dass höhere Sicherheitsvorkehrungen nötig sein würden, war nach Angaben des Gerichts bereits am Dienstagnachmittag klar – wann genau die tatsächlich getroffenen Maßnahmen feststanden, dazu sagten weder Gericht noch Polizei Näheres.

Der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch hatte zu Verhandlungsbeginn gegen 14.45 Uhr zunächst von einer „akuten Gefährdungslage“ gesprochen. Näher erklärte Sauermilch die Hintergründe zunächst nicht. Er verwies auf Ermittlungen der Polizei. Sauermilch sprach von „substanziellen“ Gründen und einer Gefahr „für das Gericht und alle Beteiligten“. Eine Gefahr für Dritte habe, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums dann am Abend, nicht bestanden. Zu Details der Fluchtpläne des Angeklagten sagte die Polizei nichts.

Nach RHEINPFALZ-Informationen hatte ein Informant den Behörden Informationen zu einem drohenden Fluchtversuch des Angeklagten gegeben. Erste Ermittlungen hatten gezeigt, dass seine Warnung einen realen Hintergrund haben könnte. Der Hinweisgeber wird nun wohl als Zeuge für den nächsten Verhandlungstag einbestellt.

Im Fall Torun geht es darum, ob der bereits zu lebenslanger Haft verurteilte Doppelmörder nach der Verbüßung seiner Strafe in Sicherungsverwahrung muss.