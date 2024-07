Weil ein wegen Doppelmordes verurteilter Mann offenbar am Landgericht Frankenthal oder auf dem Weg dorthin befreit werden sollte, gab es dort am Mittwoch einen großen Polizeieinsatz.

Auch das SEK war am Mittwochmittag mit mehreren Beamten vor Ort und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Nach RHEINPFALZ-Informationen gab es Hinweise auf Pläne, den im Fall Torun wegen Doppelmordes verurteilten Mann am ursprünglich vorletzten Prozesstag zu befreien. Das Polizeipräsidium bestätigte am Abend, dass Anhaltspunkte für eine geplante Flucht des Mannes vorlagen. Deshalb sei erhöhter Polizeischutz angefordert worden. „Zu einem Fluchtversuch kam es nicht“, so die Polizei. Erste Ermittlungen hatten aber gezeigt, dass die Warnung eines Informanten einen realen Hintergrund haben könnte. Der Hinweisgeber wird als Zeuge für den nächsten Verhandlungstag einbestellt.

