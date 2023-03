Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußballprofi wollte der 20-jährige Neustadter werden, der bis vor Kurzem in Frankenthal lebte. Nun ist er Angeklagter in einem Verfahren an der Großen Jugendstrafkammer des Landgerichts Frankenthal. Versuchte räuberische Erpressung und versuchte Körperverletzung wirft ihm Staatsanwalt Martin Schalk vor.

Am ersten Verhandlungstag, am 10. Oktober, war nur die Anklage verlesen worden. Am zweiten Verhandlungstag am Montag machte der Angeklagte ein paar Angaben über seinen Lebenslauf –