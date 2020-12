Ein 34 Jahre alter Mann, der im April dieses Jahres seinen 59-jährigen Zimmergenossen im städtischen Männerwohnheim in der Albertstraße, mit Schlägen auf den Kopf getötet haben soll, ist vom Landgericht Frankenthal am Freitagnachmittag freigesprochen worden. Nach Ansicht der Kammer ist der Angeklagte wegen einer schweren psychischen Erkrankung nicht schuldfähig. Er wird allerdings in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Vor Gericht hatte er mehrmals betont, aus Notwehr gehandelt und sich gegen eine Messerattacke seines Mitbewohners gewehrt zu haben.