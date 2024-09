Mit 29 Messerstichen soll ein 33-jähriger Eritreer die 24-jährige Mutter seiner beiden Kinder getötet haben. Mord „aus Heimtücke und anderen niedrigen Beweggründen“ lautet die Anklage in einem Prozess am Schwurgericht des Landgerichts. Der Angeklagte gibt die Tat am Dienstag zu, schildert den Tatablauf aber anders, als ihm in der Anklage vorgeworfen wird.

„Bei uns hat es um 5 Uhr geklingelt“, erzählt eine 51-Jährige aus Bobenheim-Roxheim,