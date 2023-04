Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hat der 23-jährige Frankenthaler, der einen 18-jährigen Ludwigshafener getötet hat, mit Vorsatz gehandelt? So sieht es der Staatsanwalt. Oder kam es zu der Stichverletzung bei einer Rangelei? So vermutet es die Verteidigung. Das Landgericht muss nun entscheiden. Das Urteil soll am Montag um 14 Uhr gesprochen werden.

„Ich wollte das nicht“, sagte der Angeklagte am Donnerstag in seinem letzten Wort im Landgericht. Bis dato hatte er im Prozess geschwiegen. Danach flossen Tränen.

Zweifellos hat