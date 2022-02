Als Mitarbeiter der Stadtwerke hat sich am Montag laut Polizei ein Trickdieb ausgegeben, der bei einer 70 Jahre alten Frau in Frankenthal einen vierstelligen Euro-Betrag erbeutet hat. Den Beamten zufolge erklärte der Mann der Seniorin, dass er die Wasserleitungen im Haus prüfen müsse. Sie habe den vermeintlichen Monteur in ihre Wohnung gelassen. Den Angaben der Frau zufolge sei der mutmaßliche Täter nur ein bis zwei Minuten unbeobachtet gewesen. Als er nach Abschluss der angeblichen Arbeiten die Wohnung verlassen hatte, bemerkte deren Bewohnerin, dass ihr Erspartes fehlt. Die Frau beschreibt den Verdächtigen als 30 bis 40 Jahre alt und kräftig mit dunkelblondem Haar und braunen Augen. Er habe schwarze Kleidung getragen und eine dunkle Umhängetasche mit sich geführt. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.