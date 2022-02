Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag einen 17-jährigen Frankenthaler angespuckt und ihm eine glühende Zigarette ins Gesicht geworfen, weil der Jugendliche seinem Empfinden nach zu stark an der Leine seines Hundes gezogen habe und ihn so verletzen könne. Nach Angaben der Polizei war der Junge gegen 17.30 Uhr in der Wormser Straße unterwegs, als neben ihm ein Mann mit seinem Auto anhielt und ihm seinen angeblich rauen Umgang mit dem Hund vorwarf. Dann kam es zu den eingangs geschilderten Handlungen. Den Beamten zufolge blieb der 17-Jährige – abgesehen vom Ekel, den die Spuckattacke ausgelöst hatte – unverletzt. Die Ermittler suchen nun nach dem Fahrer eines VW Golf, der etwa 1,80 Meter groß und von breiter Statur sein soll. Der Mann hat nach der vorliegenden Beschreibung einen Kinnbart, hellblaue Augen und blonde Haare. Er habe einen Arbeitsoverall getragen. Die Polizei betont, dass sie bei dem Hund „keine Anzeichen auf eine Gefährdung des Tierwohls“ festgestellt habe. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.