Zwei Autos sind am Samstagmorgen gegen 9.15 Uhr an der Kreuzung Wormser Straße und Peter-Rosegger-Straße in Frankenthal zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf rund 7000 Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Beamten war ein 87-Jähriger auf der Wormser Straße stadtauswärts in Richtung Industriestraße unterwegs. Zeitgleich wollte ein 73 Jahre alter Mann von der Peter-Rosegger-Straße nach rechts in die Wormser Straße abbiegen. Obwohl an der Kreuzung der Verkehr durch eine Ampel geregelt ist, stießen die Wagen zusammen.

Polizei sucht Zeugen

Laut Polizei gaben beide Autofahrer an, dass sie Grün gehabt hätten. Bei den weiteren Ermittlungen soll deshalb der Schaltplan der Ampel ausgewertet werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.