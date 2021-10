Die Schüler der Andreas-Albert-Schule und die Vereine dürfen sich freuen: Die Sporthalle, die in den vergangenen Monaten als Impfzentrum diente, soll am Montag wieder der Schule übergeben werden. Das hat Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. „In dieser Woche werden noch Restarbeiten ausgeführt.“ Der Boden sei noch etwas beschädigt. Durch das Impfzentrum seien aber keine Schäden entstanden, da, anders als bei der Flüchtlingsunterkunft in der Isenachhalle in Flomersheim, keine Bauzäune aufgestellt waren. Die Rückbauarbeiten, also die Entfernung von Stühlen, Kabinen und Leitungen, sei am Montag ebenfalls erledigt. In den kommenden ein bis drei Jahren soll die Halle der Albert-Schule dann komplett saniert werden, sagt Knöppel. Dann bekomme sie einen neuen Boden, und auch die sanitären Anlagen sollen ausgetauscht werden.