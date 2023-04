Bei einem großen Simultanschachturnier stellten Schüler und Lehrer der Andreas-Albert-Schule am Mittwoch ihr Talent im königlichen Spiel unter Beweis. Ihr Gegner war Pädagoge Michael Teuffer der parallel rund 50 Partien bestritt

Der Ablauf des Simultanschachs ist einfach: Alle rund 50 Teilnehmer haben ein Schachbrett vor sich. Ihr Gegner, Pädagoge Michael Teuffer, läuft von Tisch zu Tisch, um seine Züge zu machen. Sobald er zurückkehrt, muss der Spieler darauf reagieren. Nach und nach scheiden die Teilnehmer aus, wenn sie von Teuffer geschlagen werden. Der erfahrene Vereinsspieler wurde 2015 Deutscher Lehrermeister der Berufsschulen im Schach.

Voraussetzung für die Teilnahme ist die Kenntnis der Schachregeln. Unter den Teilnehmern sind rund 45 Schüler aus allen Bildungsgängen sowie fünf Lehrer und Schulsozialarbeiterin Reinhild Klein. Die Idee der Schulveranstaltung stammt von Teuffer selbst. Zurückzuführen ist das Turnier auf seine Schachleidenschaft. Der Lehrer für Betriebswirtschaftslehre und Deutsch war in den 80er-Jahren zweifacher Pfälzischer Jugendmeister, in den 90er-Jahren Jugendleiter beim Schachclub Schifferstadt und später Kadertrainer beim Pfälzischen Schachbund.

Lob für die Teilnehmer

Gewinner des am Mittwoch in der Cafeteria ausgetragenen Simultanschachturniers ist nach vier Stunden Michael Teuffer, der bei früheren Ausgaben aber auch schon mal unterlegen war, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ verrät. Der Sieger lobt die Teilnehmer: „Das Simultanschach dauert nur so lange, wenn der Widerstand der Gegner stark ist.“

Eine Motivation für die Teilnahme am Simultanturnier, das an der Andreas-Albert-Schule zum siebten Mal stattgefunden hat, sind die thematisch passenden Preise. Zu gewinnen sind silberfarbene Sammelschachfiguren. Je nachdem, wie lange ein Spieler durchhält, gibt es am Ende die passende Figur, gestaffelt nach ihrer Wertigkeit. Wer besonders lange im Spiel bleibt, kann einen der wenigen Könige ergattern. Wer schnell geschlagen wird, erhält zum Trost einen silberfarbenen Bauer.