Die Schülervertretung und die Arbeitsgruppe Gesundheitsmanagement der berufsbildenden Andreas-Albert-Schule möchten erreichen, dass die erste Woche nach den Weihnachtsferien ab 4. Januar in Form von Fernunterricht stattfindet.

In zwei Schreiben an die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) argumentieren beide vor allem mit der Infektionsgefahr nach Silvester. Die Befürchtung: Viele Jugendliche könnten trotz geltender Beschränkungen den Jahreswechsel feiern, sich mit dem Coronavirus anstecken und ihn wenige Tage später dann unter den Klassenkameraden verbreiten. Die Arbeitsgruppe verweist außerdem auf den Anstieg der Zahlen nach den Herbstferien. Sie spricht von einem „unkalkulierbaren Risiko“, der mit regulärem Präsenzunterricht verbunden sei. Die Schüler appellieren in Ihrem Brief an die Ministerin: „Schützen Sie uns, unsere Lehrer und unsere Familien!“

Mehr zum Thema