Für den traditionellen Blasiussegen, der Corona-bedingt in diesem Jahr nicht während eines Präsenzgottesdienstes gespendet werden kann, wird es in der katholischen Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit einen digitalen Ersatz geben.

Am Mittwoch, 3. Februar, 19 Uhr, wird auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei eine kurze Andacht aus der Kirche St. Thomas Morus in Flomersheim übertragen, bei der Pfarrer Stefan Mühl den Blasiussegen in allgemeiner Form spenden wird.

Welche Bewandtnis hat es mit diesem Brauchtum? Der Blasiussegen lehnt sich an eine Legende aus dem Leben des heiligen Blasius an, der Bischof von Sebaste in Armenien war und um das Jahr 316 nach Christus als Märtyrer gestorben sein soll. Es wird berichtet, dass Blasius während seiner Haft in einem römischen Gefängnis einem jungen Mann, der an einer Fischgräte zu ersticken drohte, das Leben rettete. Deshalb erteilt die Kirche den Blasiussegen mit der Bitte um Schutz vor Halskrankheiten und weitergehend um Gesundheit für Leib und Seele.

„In diesem Segen kommt das gläubige Vertrauen auf die Heilszusage Gottes für das leibliche und seelische Wohlergehen des Menschen zum Ausdruck,“ hebt Pfarrer Mühl in einer Pressemitteilung hervor. Der Segen sei nicht in einem magischen Sinn als Zauber gegen Krankheit zu verstehen, sondern als Zeichen des Vertrauens in Gottes Hilfe auch in widrigen Lagen des Lebens. „Gerade in der Zeit der Pandemie, wo die Realität von Krankheiten in unserer Welt viel bedrohlicher als sonst erlebt wird, ist es gut, dieses Vertrauen neu zu bestärken“, unterstreicht der katholische Geistliche. Der Blasiussegen wird im Zeichen von zwei gekreuzten Kerzen gespendet.