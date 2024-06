Starkregen und defekte Abwasserleitungen können dazu führen, dass Brunnenwasser mit Bakterien belastet ist. In etwa einem Drittel der in Frankenthal untersuchten Proben seien in den zurückliegenden Jahren coliforme Keime gefunden worden. Darüber informiert ein Verein aus Nordrhein-Westfalen. Er bietet Analysen – gegen Bezahlung – und kostenlose Beratung an.

57 Frankenthaler hätten in den zurückliegenden Jahren Wasserproben aus dem eigenen Brunnen zum Labormobil des Vereins VSR-Gewässerschutz gebracht, das regelmäßig auf dem Rathausplatz Station macht, heißt es in einer Mitteilung. Sie wollten wissen, ob ihr Brunnenwasser zum Befüllen eines Planschbeckens, zum Gemüsegießen oder zum Trinken geeignet ist. Tatsächlich habe man bei den Untersuchungen in Frankenthal zahlreiche Belastungen festgestellt. Dadurch könne es bei der Nutzung von Brunnenwasser zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kommen.

So verschmutzten beispielsweise Nitrate und Pestizide das Grundwasser. Besonders aufgefallen sei ihm, dass 40 Prozent der untersuchten Proben den Nitratgrenzwert für Trinkwasser von 50 Milligramm pro Liter überschreiten, wird der Physiker Harald Gülzow als Vorstandsmitglied und Pressesprecher zitiert. Bakterien würden gerade bei zunehmendem Starkregen häufig durch undichte Deckel oder Brunnenschächte ins Wasser gespült.

Colibakterien im Wasser

„Da 27 Prozent der Brunnen eine deutliche Belastung mit coliformen Keimen aufweisen, können wir nur raten bei der Nutzung des Brunnenwassers eine Untersuchung auf Bakterien durchführen zu lassen“, wirbt der Verein für sein Testangebot. Eine weitere Gefahr seien defekte Abwasserleitungen im Untergrund. Abwasser, das ins Grundwasser eindringt könne dieses mit Escherichia coli (E.coli) belasten. Diese Bakterien habe man in neun Prozent der untersuchten Brunnen in Frankenthal entdeckt.

In ihrem Labormobil bieten die Vereinsmitglieder für zwölf Euro eine Untersuchung auf Nitrat- und pH-Werte sowie Leitfähigkeit an. Das Ergebnis kann nach Ende der Aktion abgeholt werden. Ausführliche Brunnen- und Teichwasseranalysen kosten laut Webseite zwischen 20 und 140 Euro. Die Ergebnisse würden dann per Post innerhalb von zwei bis drei Wochen verschickt. Damit die Ergebnisse aussagefähig sind, rät der Verein, für Probenahme und Transport Mineralwasserflaschen zu nutzen. Besonders geeignet seien 0,5-Liter-Flaschen aus Kunststoff, die bis zum Rand gefüllt werden sollten.

Ziel: Weniger Leitungswasser im Garten

Als Verein dürfe man zwar keinen Gewinn machen, könne die Wasseruntersuchung aber aus steuerlichen Gründen nicht kostenlos anbieten, hatte Gülzow auf Anfrage 2023 erläutert. Allerdings sei der VSR deutlich günstiger als Fachlabore, weil er beispielsweise nur sieben Prozent Umsatzsteuer zahle. Außerdem sei die begleitende Beratung, anders als auf dem freien Markt, kostenlos. „Brunnenbesitzer werden mit den Messwerten nicht alleine gelassen“, sagte Gülzow. Unter anderem gebe es eine Checkliste, wie sich bakteriologische Belastungen verhindern lassen. Ziel sei es, Gartenbesitzer durch die Messkampagne bei der Nutzung des Brunnenwassers zu unterstützen und damit den Verbrauch „des kostbaren Leitungswassers im Garten“ zu senken.

Der VSR-Gewässerschutz entstand 1980 als Zusammenschluss verschiedener Bürgerinitiativen und setzt sich nach eigener Darstellung seitdem für sauberes Wasser ein. Zunächst habe man die Verschmutzung des Rheins durch Industriebetriebe untersucht. Als immer mehr Brunnenbesitzer die Gewässerschützer nach einer Einschätzung der Wasserqualität gefragt hätten, habe man auch die Grundwasseranalysen angeboten, für die das Team bundesweit unterwegs ist. An Informationsständen und auf seiner Homepage informiert der Verein über Brunnenwasserbelastungen und veröffentlicht Werte sowie weitere Rechercheergebnisse aus einzelnen Regionen.

Termin

Das Labormobil des VSR-Gewässerschutz macht am Mittwoch, 3. Juli, Station auf dem Rathausplatz in Frankenthal. Brunnenwasserproben können von 9 bis 11 Uhr abgegeben werden.