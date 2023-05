Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

18.837: So viele Bäume hat die Stadt Frankenthal in ihrem Pflegeregister. Fast ein Zehntel davon steht in einer Straße, auf die man bei der Suche nach grünen Ecken in der Stadt nicht unbedingt direkt kommen würde. Zum Spitzenplatz unter den baumreichen Routen verhilft allerdings ein statistischer Trick.

Wie wichtig den Frankenthalern ihre Bäume sind, zeigt sich immer wieder, wenn es um deren Fällung geht. Aber auch die Frage, wer für die Beseitigung des Laubs zuständig ist,