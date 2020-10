Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) sammelt am Samstag, 31. Oktober, von 9 bis 13 Uhr an elf Standorten im Stadtgebiet Grünabfall ein. Pro Containerstellplatz ist ein EWF-Mitarbeiter als Berater und Aufsicht anwesend. Bürger können nach Angaben der Stadt Gras, Hecken- und Baumschnitt (Äste bis 15 Zentimeter Durchmesser) bis zu einem Gesamtvolumen von zwei Kubikmeter pro Anlieferer loswerden. Die Standorte: Carl-Bosch-Ring (Parkplatz zwischen Winklerstraße und Wildstraße), Fontanesistraße (Parkplatz Gaststätte Sonnenbad), Gottfried-Keller-Straße (gegenüber Lessingschule), Jean-Ganss-Straße / Ecke Rudolf-Kausch-Straße, Konrad-Adenauer-Platz / Ecke Friedensring, Nachtweideweg 17 a (EWF-Betriebsgelände), Strandbad (Parkplatz 1). In Eppstein, Flomersheim, Mörsch, und Studernheim steht der Container jeweils auf dem Kerweplatz. Der EWF weist darauf, dass an den Standorten wegen der Corona-Pandemie die Abstandsregel eingehalten und Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Es sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Weitere Informationen im Netz unter www.frankenthal.de/ewf unter der Rubrik „Aktuelles“.