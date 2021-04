Mit Nacktbildern, die sie ihm geschickt hatte, soll ein 21-jähriger Frankenthaler eine junge Frau aus Schleswig-Holstein erpresst haben. Deshalb, und weil bei ihm bei einer Hausdurchsuchung Drogen gefunden wurden, hat am Mittwoch ein Prozess gegen ihn vor dem Amtsgericht begonnen.

Die Hausdurchsuchung bei dem Angeklagten wurde von der Polizei nach der Anzeige der jungen Frau vorgenommen. Bilder und Videos von der Frau, nach denen die Polizei suchte, wurden bei dem Angeklagten nicht gefunden. Stattdessen fand man bei ihm aber Marihuana, eine Druckluftpistole und Utensilien zum Drogenkonsum. Dass es sich um seine eigenen Drogen handelte, das stritt der 21-Jährige vor Gericht nicht ab. Sein Verteidiger Volker Hoffmann zitierte zu diesem Anklagepunkt zu Beginn des Verfahrens ein umfassendes Geständnis seines Mandanten.

Anders verhält es sich bei weiteren Nacktbildern und Videos, die die junge Frau nach eigener Aussage nur deshalb an den Angeklagten gesandt haben will, weil er sie unter Druck gesetzt habe. Gedroht habe er damit, ihm zuvor bereits überlassene Nacktfotos im Internet zu veröffentlichen, wenn sie der Aufforderung, mehr zu schicken, nicht folge. „Sexuelle Nötigung“ lautet daher der Anklagevorwurf der Staatsanwaltschaft dazu. Dass er der jungen Frau gedroht habe, das bestreite sein Mandant komplett, erklärte dagegen Verteidiger Hoffmann.

Unter Druck gesetzt

Dass sie dem Angeklagten, den sie in einer Whatsapp-Gruppe kennengelernt haben will, Anfang 2019 zunächst freiwillig freizügige Bilder von sich geschickt hat, das stritt die am Mittwoch als Zeugin gehörte Frau nicht ab. Doch mit diesen Bildern habe sie der 21-Jährige nach und nach immer mehr unter Druck gesetzt.

Die junge Frau hatte die Bilder über den Internetdienst Snapchat geschickt. Nach eigener Aussage hatte sie ihn so eingestellt, dass die Fotos nur eine bestimmte Zeit sichtbar sein sollten und dann automatisch gelöscht würden. Dann bemerkte sie jedoch, dass der Angeklagte Screenshots (Bildschirmfotos) anfertigte, da der Versender in einem solchen Fall von dem Dienst benachrichtigt wird.

Da die Chatverläufe gelöscht waren und bei dem Angeklagten keine Beweisfotos oder Videos gefunden wurden, ist das Gericht nun auf die Aussagen der Beteiligten angewiesen und muss beurteilen, wie glaubwürdig diese sind.

Die heute 19-jährige Frau sagt, dass der Angeklagte immer fordernder geworden sei und Videos mit sexuellen Handlungen von ihr verlangt habe. Aus Angst, dass er seine Drohungen wahr mache, habe sie neue Bilder und Videos gefertigt. Als er sie dann im August 2019 mit einem Ultimatum unter Druck gesetzt habe, bis zu einer gewissen Uhrzeit am Nachmittag ein weiteres neues Video zu schicken, habe sie sich ihrem Vater anvertraut. Gemeinsam sei man dann zur Polizei gegangen, um Anzeige zu erstatten.

Schwierige Erinnerung

Vor Gericht hatte die Frau allerdings Probleme, sich an Einzelheiten des Geschehens erinnern. Es fiel ihr erkennbar schwer, darüber zu berichten. Immer wieder brach sie bei der Konfrontation mit ihren früheren Aussagen vor der Polizei durch Richter André Bohlender in Tränen aus.

Dass sich die Zeugin an so prägnante Vorgänge teilweise nur vage, manchmal gar nicht erinnern konnte, dass sie keine genauen Angaben darüber machen konnte, wie oft ihr der Angeklagte gedroht haben soll – das machte Verteidiger Volker Hoffmann stutzig und ließ ihn zumindest teilweise an der Glaubwürdigkeit der Frau zweifeln. Hoffmann wunderte sich ebenso, dass die Zeugin zwar zu einem frühen Zeitpunkt bemerkt haben will, dass der Angeklagte Bildschirmfotos machte, sie aber seine Drohungen danach nicht selbst auf diese Weise dokumentiert haben will.

Der Prozess vor dem Amtsgericht wird am Donnerstag, 21. Januar, 13.30 Uhr, fortgesetzt.